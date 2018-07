La Tunisie refuse d’accueillir 40 migrants bloqués en mer depuis plusieurs jours

"Nous sommes bloqués en pleine mer au large de la Tunisie […] Nous sommes à bout de force". La rédaction d’InfoMigrants a reçu mardi 17 juillet un appel à l’aide sur son compte Facebook. Le message vient de Landry, un rescapé actuellement bloqué en mer, au large des côtes tunisiennes. Avec une quarantaine d'autres migrants, il n'est pas autorisé à débarquer sur la terre ferme. La Tunisie, l’Italie, et Malte refuseraient de les accueillir sur leur sol.



Le Forum tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES), une association tunisienne qui vient notamment en aide aux migrants, a confirmé ces informations. "La Tunisie refuse d’accueillir ces migrants bloqués en mer car elle ne veut pas à terme devenir un ‘port sûr’ de référence pour les États européens", a déclaré un de ses membres. Depuis la fermeture des ports italiens et maltais aux navires humanitaires, les autres pays autour de la mer Méditerranée (France, Tunisie, Maroc…) craignent de devenir une zone de débarquement et de faire face à un afflux massif de migrants.