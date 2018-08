La Zambie va instaurer une taxe sur les appels téléphoniques passés via internet

Les autorités zambiennes expliquent cette mesure par une nécessité de protéger les entreprises de télécommunications classiques, lis-t-on dans BBC.

C'est pour cette raison, explique-t-elle, que le gouvernement a décidé d'introduire une taxe quotidienne de 3 centimes d'euros, environs 200 francs CFA, sur les appels téléphoniques via internet.

Selon le projet de loi, les opérateurs téléphoniques et les fournisseurs d'accès à internet seront chargés de collecter cette contribution.

La Zambie applique cette taxe sur les appels téléphoniques après l'adoption en Ouganda d'une taxe très controversée sur l'utilisation des réseaux sociaux.

Pour les défenseurs des droits de l'homme, il s'agit d'une attaque contre la liberté d'expression et d'association.

Le mois dernier, le ministre zambien de la Communication avait annoncé son intention de réguler internet et les réseaux sociaux, accusé de favoriser la déliquescence des normes culturelles de la société.