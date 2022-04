La bagarre entre les joueurs de l'Atlético de Madrid et City scandalise l'Angleterre !

L'Espagne déçue par l'élimination de l'Atlético



En Espagne, le match à haute tension de ces quarts de finale de la Ligue des Champions c'était le choc entre l'Atlético de Madrid et Manchester City. Une rencontre qui a été irrespirable dans les arrêts de jeu, mais finalement ce sont bien les Cityzens qui sont qualifiés pour les demi-finales grâce au match nul 0-0 et à leur victoire 1-0 à l'aller. Et comme le placarde AS sur sa couverture : «il manquait si peu» ! «Un grand Atlético a été à deux doigts de forcer la prolongation face à un City recroquevillé.» Pour Marca, «le cœur» des Colchoneros «n'a pas été récompensé.» «L'Atlético a essayé jusqu'au bout face à une équipe de City qui n'a rien joué. Les rouges et blancs ont été meilleurs, mais n'ont pas marqué le but mérité.» El País est sur la même longueur d'onde et estime que «l'Atlético meurt sur ses pieds.» Enfin, pour Mundo Deportivo c'était un «récital» de ce que savent faire les Colchoneros mais qui n'a pas été «récompensé...»





«fous, méchants et dangereux»



En Angleterre en revanche, les tabloïds sont furieux ce matin contre la manière de jouer des hommes de Diego Simeone. Tout d'abord, par la fin de match houleuse et tendue, mais surtout par la bagarre qui a éclaté dans les couloirs du Wanda Metroplitano après la rencontre. C'est simple, le comportement des joueurs de l'Atlético a choqué le royaume de sa Majesté. Pour le Daily Mirror, ils sont «fous, méchants et dangereux» ! «Les Skyblues ont tenu bon face à un Atlético honteux et ont remporté le droit d'aller en demi-finale face au Real», juge le journal. Pour le Daily Star, c'était le «chaos total» à Madrid ! Le lexique de la violence revient particulièrement ce matin puisque même le très sérieux Daily Telegraph titre que «City survit à la brutalité de l'Atlético.» Le Daily Mail interpelle carrément les Colchoneros avec ce titre véhément : «Vous êtes fous !» «L'anarchie à l'Atlético après la qualification de City : Sterling est malmené, Jack Grealish est attaqué et la police anti-émeute a pris d'assaut le tunnel.» Même son de cloche pour le Manchester Evening News mais qui rapporte que ce qui est «fou» surtout, c'est la qualification des joueurs de Pep Guardiola. Enfin, The Sun rapporte que c'est «un cas de figure». L'Angleterre n'a pas aimé les images de violences mais constate que c'est habituel avec cette équipe de l'Atlético…



Le pacte secret de la Juve



Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Italie avec «le pacte secret» de la Juventus. Si l'emblématique club italien est éliminé de la Ligue des Champions et en retrait en Championnat pour le Scudetto, même s'ils n'ont pas dit leur dernier mot, il n'y a pas péril en la demeure. C'est ce qu'indique Tuttosport sur sa Une ce matin. «Allegri recueille des résultats similaires à ceux de Pirlo, mais son avenir à la Juve n'est pas en danger : Agnelli et les autres décideurs du club apprécient la croissance de l'équipe qu'ils ne voyaient pas il y a un an.» Si les résultats sont mitigés pour Allegri, il devrait bien continuer à être l'entraîneur la saison prochaine.