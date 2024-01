La candidature de Karim Wade déclarée irrecevable : Diallo Tekki dénonce un "acharnement" contre Abdoulaye Wade et sa famille

Mamadou Lamine Diallo a réagi suite à la publication de la liste définitive des candidats retenus à la Présidentielle de 2024. Seule la candidature de Karim Wade a été déclarée irrecevable. Le leader du Mouvement Tekki manifeste son mécontentement suite au rejet de la candidature de Karim Wade. Le candidat à la présidentielle de 2024 dénonce un « acharnement » du camp du pouvoir contre Abdoulaye Wade et sa famille.



« Franchement, il m’est difficile de comprendre l’acharnement de Macky Sall, de Amadou Ba et de BBY contre Maitre Abdoulaye Wade et sa famille. Karim Wade a fait preuve de courage patriotique en renonçant à sa nationalité française acquise, de façon involontaire, à sa naissance, de par sa mère. La lutte pour le renforcement de l’Etat de droit se poursuit », a-t-il écrit sur son compte X (anciennement Twitter).



A noter que le Conseil constitutionnel a accepté, ce samedi 20 janvier, la candidature de Mamadou Lamine Diallo à l’élection présidentielle du 25 février 2024.