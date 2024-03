La chanteuse Aya Nakamura, prise pour cible par l’extrême droite

Alors que la chanteuse Aya Nakamura est pressentie pour chanter lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, cette dernière a été stigmatisée le week-end passé lors d’un meeting du parti d’extrême droite Reconquête ! et a été la cible d’une banderole raciste brandie par un groupuscule d’ultradroite. Elle a reçu de nombreux soutiens de la part de pairs du monde de la musique et de plusieurs responsables politiques.



Selon l’hebdomadaire L’Express, l’artiste aurait évoqué avec Emmanuel Macron, lors d’un entretien en février, son éventuelle participation à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, avec la possibilité qu’elle interprète une chanson d’Edith Piaf. Ni le président de la République ni l’artiste n’ont confirmé cette rumeur.



Dimanche, des huées ont retenti à l’évocation du nom de la chanteuse franco-malienne par Eric Zemmour, lors du premier grand meeting de campagne de son parti Reconquête !, organisé au Dôme de Paris en vue des élections européennes. La veille, le groupuscule d’ultradroite Les Natifs a posté sur ses réseaux une photo d’une banderole tendue par une dizaine de ses membres sur les bords de Seine. « Ya pas moyen Aya, ici c’est Paris, pas le marché de Bamako ! », pouvait-on y lire. L’expression « Y a pas moyen » est une référence au hit Djadja de la chanteuse, qui cumule plus de 950 millions de vues sur YouTube.