La coalition Yewwi Askan Wi a envoyé sa lettre au Haut Commissaire des NU aux Droits de l’Homme

Comme annoncé il y’a quelques jours, par le Dr Cheikh Tidiane Dieye, la coalition Yewwi askan Wi a saisi Madame Micheline Bachelet, Haut Commissaire des Nations-Unies aux Droits de l’Homme pour lui demander d’interpeler le Gouvernement du Sénégal « sur les violations massives des Droits de l’Homme, les arrestations arbitraires de manifestants pacifiques ainsi que d’élus et les pertes en vies humaines restées impunie ».



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, les leaders de Yewwi Askan Wi soulignent que « Cette lettre reprend, presque mot pour mot, celle que Macky Sall, opposant, avait envoyé aux Nations-Unies en 2011. Preuve qu’il utilise les méthodes qu’il dénonçait et qu’il a trahi les promesses faites au peuple sénégalais lorsqu’il briguait leurs suffrages »



La coalition Yewwi Askan Wi annonce, dans les prochains jours, « d’autres actions en direction de la CEDEAO et de l’Union africaine dont il est le Président »



La lettre de YAW en photo