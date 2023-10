La conférence de presse des rapatriés de Nicaragua annulée: des problèmes de transport des organisateurs

Rapatriés des États-Unis après avoir investi des millions sur le chemin du Nicaragua, des migrants sénégalais avaient prévu d’organiser une conférence de presse ce dimanche à Dakar. Malheureusement, certains des organisateurs n’ont pas pu réunir assez d’argent pour payer le transport pouvant les mener au Centre culturel de Grand-Yoff où devait se tenir leur rencontre.



Du coup, le face à face avec les journalistes a été tout bonnement annulé. Leyti, un des jeunes rapatriés venus de Diourbel pour assister à la conférence de presse, a été approché par PressAfrik pour en savoir plus. « La conférence a été annulée parce que nos camarades qui devaient quitter les autres régions n’ont pas d’argent pour le transport », confie-t-il.



Leyti d’ajouter:: « nous voulions faire face à la presse pour expliquer notre situation actuelle. Depuis qu’on nous a rapatriés on a plus d’argent. On est vraiment fauchés. C’était la raison de l’appel aujourd’hui pour qu’on nous aide. Malheureusement, ça n’a pas pu avoir lieu, donc je ne peux pas avancer sur les autres details. C’était aux organisateurs de le faire »



Toutefois, ceux qui étaient sur place assurent qu’il vont programmer une autre conférence de presse dans les prochains jours.