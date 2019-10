La corruption prend de l'ampleur au Burkina selon REN-LAC

Le réseau national de lutte anti-corruption (REN-LAC) dans son rapport 2019 indexe des secteurs dans lesquelles la corruption est avérée au Burkina Faso.

Le Réseau , a réalisé cette enquête du 8 au 20 novembre 2018 dans les 13 chefs-lieux de région et la ville de Pouytenga.

Le REN-LAC dans son enquête d'opinion a interrogé plusieurs citoyens sur la fréquence de la corruption et les facteurs qui la favorisent dans le pays.

Selon Sagado Nacanabo, secrétaire exécutif du réseau national de lutte anti-corruption, de l'avis des personnes interrogées, la corruption grimpe notamment dans les services publics.

Cette corruption est encouragée par les hautes autorités qui ne prennent pas les sanctions disciplinaires qui s'imposent pour dissuader les auteurs accuse Sagabo Nacanabo.

Remi Dandjinou, le porte-parole du gouvernement qui déclaré à la BBC que les autorités ont pris acte des conclusions du rapport, a révélé plusieurs exemples où l'état a pris ses responsabilités en sanctionnant les actes de corruption dans les services publics.

L'ONG REN-LAC appelle les populations à accentuer la dénonciation et la veille citoyenne afin de bannir toute tentative de corruption dans le pays.