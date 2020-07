La côte ouest-africaine devient une zone d’insécurité

Un rapport du Bureau maritime international de la CPI a montré que plus de 90 % des enlèvements maritimes mondiaux ont lieu dans cette zone.



77 marins ont été kidnappés contre rançon entre janvier et juin 2020, la majorité d'entre eux dans le Golfe de Guinée au large de l'Afrique de l'Ouest.



Selon le dernier rapport du Bureau maritime international sur la piraterie, les attaques contre les navires commerciaux et les enlèvements de membres d'équipage sont en augmentation ces derniers temps dans la région. En revanche, les détournements sont à leur plus bas niveau depuis 1993.



Le rapport montre que la piraterie et les vols à main armée ont également augmenté au cours du deuxième trimestre 2020, passant à 98 contre 78 au deuxième trimestre 2019.



Selon le directeur du Bureau maritime international, Michael Howlett, il est devenu courant que les équipages des navires soient attaqués par des bandits armés de couteaux et de fusils.



Au cours des trois derniers mois seulement, 32 membres d'équipage ont été kidnappés dans le Golfe de Guinée.



Selon le bureau, les deux tiers des navires ont été attaqués en haute mer, entre 20 et 130 miles nautiques au large des côtes du golfe de Guinée.