La crise de l'élevage marocain fait monter les prix de la viande et menace l'Aïd

En l’espace de 9 ans, le Maroc a perdu plus d’un tiers de son cheptel national, selon le ministre de l’Agriculture, Ahmed El Bouari. Les troupeaux ont fondu à cause du stress hydrique, alors que le royaume vient d’entrer dans sa 7e année de sécheresse. Les zones de pâturage ont rétréci et les remplacer par des aliments pour bétail coûte cher, mettant la pression sur les éleveurs. Résultat : Les prix de la viande explosent et le sacrifice de l’Aïd est aujourd’hui menacé.

RFI

