La demande folle de Ronaldo inquiète l'Italie, les débuts de rêve de Lukaku enchantent l'Angleterre

Quid de l'avenir de CR7 ?

À la surprise générale, Cristiano Ronaldo a débuté la rencontre face à Udinese sur le banc. Le Portugais a vécu une drôle de soirée, lui qui pensait donner la victoire aux siens. La VAR en a décidé autrement. Des images qui ont forcément fait le tour de presse mondiale ce matin et qui relancent les interrogations sur son avenir. «Le polar CR7», écrit Tuttosport dans son édition du jour. De son côté, l'entraîneur Massimiliano Allegri a justifié cette décision par son état physique. Suffisant à faire taire les rumeurs ?



Les débuts tonitruants de Romelu Lukaku

Quinze petites minutes. C'est le temps qu'il a fallu à Romelu Lukaku pour marquer pour son retour à Chelsea. Et c'était face à Arsenal, lors du derby londonien (0-2). De quoi se (re)mettre immédiatement les supporters des Blues dans la poche et envoyer un message aux défenses de Premier League. La presse britannique se régale ce matin avec de nombreux jeux de mots avec son nom. «Regarde qui est de retour», s'amuse le Daily Mail. «Regarde la peur», écrit le Daily Express.



La presse française s'insurge après le dramatique OGC Nice-OM

Insupportable, titre L'Équipe dans son édition du jour. «La bêtise est sans limites», écrit de son côté La Provence, alors que Nice-Matin qualifie cet événement de «pathétique.» Voici comment la presse française résume le dramatique OGC Nice-OM de la veille. La rencontre a complètement dégénéré à la 75ème minute alors que Dimitri Payet se dirigeait vers le poteau de corner. Ce dernier recevait alors un projectile dans le dos et a dégoupillé en le renvoyant dans les tribunes. S'en sont suivi des scènes de chaos où des supporters ont envahi le terrain. Si l'arbitre a décidé de reprendre le match après une interruption de 1h30, les joueurs de l'OM, qui ne se sentaient pas en sécurité, ont refusé de revenir sur la pelouse, ce qui devrait être interprété par la Ligue comme un forfait.