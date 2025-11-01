La dépouille de Cheikh Touré rapatriée ce vendredi depuis Accra

Réseau social
La dépouille de Cheikh Touré a quitté Accra, ce vendredi matin, accompagnée par un membre de l’Ambassade du Sénégal au Ghana. Le corps du jeune footballeur arrivera à l’aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) à 17h25, en provenance de Lomé. Il sera enterré à Touba.
 

Cheikh Touré, jeune joueur de l’académie Esprit Foot, a tragiquement perdu la vie au Ghana, où il s’était rendu pour ce qu’il pensait être des tests de recrutement dans un club local.


Son rêve d’une carrière professionnelle s’est malheureusement transformé en drame, plongeant le monde du football sénégalais dans la consternation et la tristesse.

