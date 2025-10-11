Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
La députée Fatou Cissé Goudiaby sur le limogeage de Salimata Dieng : « Le licenciement doit être le dernier recours »
La députée du Pastef, Fatou Cissé Goudiaby, a réagi au limogeage de Salimata Dieng, ex-chargée de mission à la Présidence de la République et secrétaire générale adjointe de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS).
 
Dans une publication sur sa page Facebook, la parlementaire a rappelé que le licenciement ne devrait être envisagé qu’en dernier recours et uniquement en cas de faute grave ou lourde.
 
 « Dans la hiérarchie des sanctions professionnelles, le licenciement demeure le dernier recours. Sauf en cas de faute grave ou lourde, rendant impossible le maintien au poste », a-t-elle souligné.
 
Pour Fatou Cissé Goudiaby, le motif pour manquement de loyauté, évoqué dans ce dossier (si tel sont les faits) pouvait être remplacé par un « rappel à l'ordre, un avertissement ou encore une mise à pied de quelques jours », tout en profitant de l’occasion sensibiliser les autres collègues sur de telle position ».


Moussa Ndongo

Samedi 11 Octobre 2025 - 11:46


