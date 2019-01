La députée de la majorité Adji Mergane Kanouté donne "les résultats de la Présidentielle"

La députée de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar (Bby), Adji Mergane Kanouté a publié sur sa page Facebook, les résultats de l'élection présidentielle du 24 février 2019.

Election, selon elle, que le Président sortant, Macky Sall va remporter dès le premier tour avec un pourcentage précis de 57,34% des voix. Son candidat sera suivi par Madické Niang avec 14,43% et le candidat du Parti pour l'unité et le rassemblement (PUR) qui va avoir 11,25 % Idrissa Seck et Sonko vont fermer la manche avec respectivement 9,47% et 7,71%.



Et après avoir donné les résultats, elle termine par un message à l'endroit des militants de sa coalition : "Continuons les visites de proximité pour partager le Bilan fort élogieux du Président Macky Sall Il nous faut plus de 65% .... "Agir pour le 1er Tour", Ma Commune, ma Force", la voie idéale pour le 2nd mandat dès le 1er Tour inchala La Victoire est à portée de main".

Des interrogations s'imposent: où est-ce qu'elle est allée puiser ces chiffres et quelle est la pertinence pour un politicien (du pouvoir ou de l'opposition) de publier les résultats d'une élection qui n'a pas encore lieu ?