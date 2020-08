La députée noire Danièle Obono représentée en esclave: unanimité politique pour dénoncer Valeurs Actuelles

Une rare unanimité. La caricature de la députée Danièle Obono en esclave par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles suscite l'indignation, quel que soit le bord politique.

Le magazine ultra-conservateur consacre depuis quelques semaines un « roman de l'été » à des personnalités politiques. Une fiction, « meilleur reflet de la réalité », pour « éclairer les situations actuelles ». Dans son numéro du 27 août, le titre de ce 7 e épisode est « Obono l'Africaine », suivi de cette explication sibylline : « Où la députée insoumise expérimente la responsabilité des Africains dans les horreurs de l'esclavage ». Le long exercice de style est illustré en noir et blanc. À la page 43, Danièle Obono est dessinée de profil, le corps visiblement nu et le cou enchaîné.



« Il paraît 'Qu'on-Peut-Pu-Rien-Dire. Heureusement on peut encore écrire de la merde raciste dans un torchon, illustrée par les images d'une députée française noire africaine repeinte en esclave… L'extrême droite, odieuse, bête et cruelle. Bref, égale à elle-même », a réagi vendredi la députée LFI de Paris.



« Ça suffit le harcèlement nauséabond », a fustigé au même moment Jean-Luc Mélenchon, le chef de file du parti d'Obono. « Le séparatisme haineux reproduit les images de l'esclavagisme en toute impunité mais ça, ça ne gêne pas ! », a reproché son collègue député Ugo Bernacilis.



« Tous les républicains devraient dire ASSEZ »

« Tous les démocrates et républicains devraient se lever unanimement pour dire ASSEZ », a poursuivi Alexis Corbière.



Une rare unanimité. La caricature de la députée Danièle Obono en esclave par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles suscite l'indignation, quel que soit le bord politique.



Ce qu'ont fait de nombreuses personnalités politiques, de l'ancien socialiste Benoît Hamon au frontiste Wallerand de Saint-Just. « La couverture de « Valeurs » est d'un mauvais goût absolu, le combat politique ne justifie par ce type de représentation humiliante et blessante d'une élue de la République », a insisté le trésorier du Rassemblement National.



« Ce papier d'extrême droite reprend les pires références racistes. Quoi qu'on pense de la députée Obono, la dépeindre en esclave en Une est ignoble. À quand la fin de cette surenchère médiatique de la haine ? », interroge Nicolas Cadène, rapporteur général de l'Observatoire de la Laïcité au sein du gouvernement.



« Non le racisme n'est pas une opinion »

La ministre à l'Égalité des femmes et des hommes Élisabeth Moreno a elle aussi apporté son soutien à l'élue dans une « condamnation totale de cette publication ».

« Condamnation totale de cette publication. Faire l'apologie du racisme est contraire aux valeurs républicaines. Je ne partage pas les idées de @Deputee_Obono, mais aujourd'hui je lui apporte tout mon soutien ».