La femme, vecteur de développement économique

Dans le secteur des énergies renouvelables par exemple, les femmes entrepreneurs développent de

nouveaux marchés énergétiques dans les zones rurales en proposant des produits et services

indispensables aux communautés éloignées. Elles deviennent actrices à part entière dans la livraison

de produits et services énergétiques auprès de leurs communautés.

L’accès à l’énergie représentant un facteur de croissance important surtout en milieu rural où les

populations souffrent d’une importante pénurie énergétique, ces activités entrepreneuriales ont un

impact positif aussi bien sur le développement économique de leurs communautés, que sur la qualité

de vie de leurs familles.

Conscient des enjeux et du rôle catalyseur de la femme dans le développement économique du pays,

l'État du Sénégal s’est engagé à introduire le genre dans sa politique énergétique et dans ses

programmes.

En harmonie avec les volontés politiques des pays où elle est présente, Energy 4 Impact avec le

soutien de Energia, travaille tous les jours depuis 3 ans avec des entreprises locales pour étendre

l'accès à l'énergie en Afrique et renforcer les capacités des femmes entrepreneurs.

Par des campagnes intensives de sensibilisation aux avantages des produits énergétiques, par des

formations sur mesure offertes par ses équipes de mentors aux femmes entrepreneures en matière

d'affaires, d'autonomisation et de leadership, par des partenariats avec un certain nombre

d'institutions financières, d'organismes gouvernementaux, de fabricants et de distributeurs de

produits énergétiques afin de tester la durabilité de plusieurs modèles d'affaires ; Energy 4 Impact

accompagne ces femmes entrepreneures pour accroitre leur productivité et pérenniser leur activité

et les rendre plus autonome.

A l’occasion de la journée de la femme, Energy 4 Impact rend hommages à ces championnes qui font

état d'une confiance accrue en elles, d'un sens aigu des affaires et d'une autonomie décisionnelle au

sein de leur communauté.

A Tamba, Oumy Ngom est présidente d'un réseau de 47 organisations féminines composé 1 310

membres actifs dans le traitement des produits agricoles locaux. Elle travaille depuis 3 ans à rendre

l'énergie propre disponible dans les zones rurales grâce à la vente de lampes solaires et de foyers

améliorés. Dynamique, ouverte et travailleuse, Oumy oeuvre pour donner à son groupement de

femmes la meilleure qualité de vie possible à travers leur émancipation économique. En 2017, elle

est l'une des gagnantes du prix ENERGIA pour l'entreprenariat féminin, lui permettant de partager

son expérience au SE4ALL Forum à New York et de remporter un prix de 1000$ pour soutenir son

entreprise.

A Fatick dans le village de Toubakouta, Yandé Ndaw présidente du GIE Mbogayif de Soukouta, dirige

une fédération de 28 groupements composés de plus de 1680 femmes. Avec la modique somme de

75.000frs comme capital de départ, monte son groupement et s’active dans la transformation de

produits halieutique. Aujourd’hui grâce à un mécanisme de financement mis en place par Energy 4

Impact, le groupement de Yandé bénéficie d’un meilleur éclairage dans son unité de production et

compte bientôt acquérir d’autres équipements solaires pour augmenter sa productivité.



Originaire du village de Dialacoto, Manion Keita a très tôt arrêté ses études. Cette cinquantenaire

qu’aucun obstacle ne freine a créé son GIE en 2006 avec 10 femmes membres et comme capital de

départ 25.000frs cfa. Après 11 années d’expériences dans l’agro-alimentaire, Manio Keita avec

l’appui d’Energy 4 Impact bénéficie d’un réfrigérateur solaire et forme d’autres groupements de

femmes de la région de Tamba dans la transformation de jus locaux.

Une autre femme exceptionnelle que l’équipe d’energy 4 impact a accompagné dans le cadre de ses

activité est Germaine Ngom.

Germaine n'a pas eu l'opportunité de recevoir une éducation supérieure, mais cela ne l'a jamais

empêché de viser haut et de soutenir sa communauté. Elle a mis toutes les chances de son côté en

développant des partenariats avec une multitude d'organisations. Son groupement de 52 membres

travaille très dur au quotidien pour produire et transformer des aliments pour leur communauté et

villages avoisinants. Germaine était un modèle au sein de sa communauté.

En ce 8 Mars, nous rendons hommage à Germaine qui nous a quitté il y’a peu, toutes nos pensées

vont vers elle et sa famille.

Mères de familles, épouses, chefs d’entreprises affirmées, les femmes sont des vecteurs

incontournables de développement économique.



Par Baye Lamine, ENERGY 4 IMPACT