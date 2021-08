La grande décision de Paul Pogba pour son avenir

Auteur d'une prestation XXL, ponctuée de quatre passes décisives, lors de la victoire de Manchester United contre Leeds United (5-1) ce dimanche, Paul Pogba (28 ans) a sublimé Old Trafford de toute sa classe. Et ce, pour le plus grand plaisir des Red Devils lançant parfaitement leur saison en Premier League. Au cœur d'un été mouvementé, l'international français (84 sélections, 11 buts) attise cependant de nombreuses convoitises - notamment celles du PSG - et donne ainsi des sueurs froides aux dirigeants de Manchester United. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le milieu mancunien ne semblait d'ailleurs pas fermé à un départ vers la France si une belle offre se présentait. Mais d'après le Daily Mail, la donne aurait changé.



Désireux de quitter le Nord de l'Angleterre, il y a peu encore, l'ancien joueur de la Juventus entretient malgré tout une relation de confiance avec son coach Ole Gunnar Solskjær et se sent aimé du côté de Manchester. Peu enclin à partir au clash avec ses dirigeants, le Français se serait ainsi résolu à rester chez les Red Devils cette saison et ainsi aller au bout de son contrat. Qui plus est au vue de la récente tournure des événements du côté de la capitale française. Auteur d'un mercato estival démentiel symbolisé par la récente arrivée de la légende vivante Lionel Messi (34 ans), le Paris Saint-Germain a vu sa masse salariale augmenter considérablement. Une venue telle que «la Pioche» aux émoluments colossaux (un salaire annuel d'environ 17,6 millions d'euros) devient donc impensable... à court terme.



Vers un départ libre l'été prochain ?

Arrivé à Manchester United en 2016, en provenance de la Juventus et contre un chèque de 105 millions d'euros, Paul Pogba pourrait tout de même décider d'ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière l'été prochain. Lui qui aura 29 ans, le 15 mars prochain, sait pertinemment qu'il s'agirait très certainement de son dernier gros contrat possible avec une écurie européenne compétitive. Et selon le média britannique, un départ est désormais inévitable. Alors que son agent Mino Raiola a clairement fait savoir qu'il voyait son avenir ailleurs, le silence de Pogba à ce sujet ne fait que confirmer la tendance. Qui plus est après avoir refusé une nouvelle proposition de prolongation très juteuse des dirigeants mancuniens (20 M€ par an sur trois saisons).



La tournée d'adieu pourrait donc déjà avoir commencé ce dimanche à Old Trafford et le milieu de MU est conscient que chaque prestation de haute volée ne fera que renforcer sa cote de popularité l'été prochain. Un agent libre du calibre de Pogba ne manquera pas d'intérêts. Et si Ole Gunnar Solskjaer pense encore que l'adoration des fans de United pourrait faire réfléchir Pogba, le PSG qui semblait en position de force cet été reste une piste plus que probable en fin de saison prochaine. Selon The Independent, le club de la capitale serait même prêt à offrir un salaire de 600 000 € par semaine à Pogba pour le début de la saison 2022-2023. Par ailleurs, la Juventus mais également le Real Madrid pourraient, eux aussi, se positionner pour attirer la star mancunienne dans leurs filets. Entre lui et une arrivée possible de Kylian Mbappé, le visage de la prochaine équipe des Merengue pourrait ainsi prendre un sérieux virage français...