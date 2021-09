La guerre entre le Real et le PSG va se poursuivre en 2022, Cr7 affiche ses ambitions XXL avec MU

Le Real Madrid a la rage contre le Paris Saint-Germain. Malgré une dernière offre madrilène de l'ordre de 200M€ pour Kylian Mbappé, le club parisien n'a pas voulu lâcher son crack. Mais ce n'est que partie remise pour Florentino Pérez qui prépare déjà les contours de son offre pour s'offrir le génie français la saison prochaine. Le président des Merengues voit les choses en grand pour 2022 puisqu'un autre crack serait dans le viseur, Erling Haaland. Et c'est sur ce point que le Real Madrid et le PSG pourraient de nouveau rentrer en conflit, puisqu'en cas de départ de Kylian Mbappé, le Paris SG aimerait faire du prodige norvégien son successeur. Le mercato estival 2022 promet déjà de faire des étincelles.





Cristiano Ronaldo rêve de soulever de nouveau la Premier League



A 36 ans et malgré une armoire à trophées déjà remplie à ras bords, Cristiano Ronaldo n'est pas encore rassasié. Le Portugais n'est pas revenu à Manchester United en pré-retraite, bien au contraire. Son objectif est de remporter de nouveau la Premier League. «Je suis là pour tout gagner», comme le rapporte le Sun dans on édition du jour. Son esprit de compétiteur hors norme, CR7 l'aurait déjà transmis à ses nouveaux coéquipiers par le biais de son compatriote Bruno Fernandes. Ces derniers sont prévenus.



La 3ème révolution de Joan Laporta



Comme en 2003 et 2008, la situation économique délicate a conduit à un profond remaniement des effectifs au FC Barcelone. Les départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann marquent la fin d'une ère. Et comme on peut l'apercevoir sur la Une du Mundo Deporto, les héritiers se nomment Ansu Fati et Ousmane Dembélé, les nouveaux numéros 10 et 7 du Barça. La tâche s'annonce compliquée pour Joan Laporta et Ronald Koeman.

