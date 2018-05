La justice enquête sur un réseau présumé de fraude au ministère des finances

La justice camerounaise se penche sur un vaste réseau de fraude sur les salaires dans la fonction publique. Une duperie qui trouve son foyer au bureau de la solde du ministère des Finances, qui traite l'ensemble des salaires des fonctionnaires. Les six premières arrestations et mises en détention provisoire ont eu lieu la première semaine de mai. Mais le réseau pourrait être bien plus vaste.