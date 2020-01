La liste des membres de Ñoo Lank arrêtés par la police samedi: parmi eux 8 membres de Y’en a Marre

Plusieurs membres du Collectif Ñoo Lank ont et arrêtés samedi 18 janvier 2020 par la police alors qu’ils distribuaient des flyers dans le but de sensibiliser les populations sur les raisons de la hausse de l’électricité. Ils sont au nombre de 15 personnes dont huit (8) sont membres du groupe Y’en a marre. Les sept (7) sont membres des membres des autres mouvements citoyens tels que Frapp France Dégage, Nittu Deug, Snp...Voici la liste des personnes interpellées.



- Cheikhou Camara (Y en a marre)



- Adja Samir Seck (Petro Team)



- Almamy Talla (Fou malade) (Y en a marre)



- Aliou Sané (Y en a marre)



- Pape Gadiaga (Y en a marre)



- Falou Diagne (Nitu Deug Valeur)



- Mamadou Ndoye (Snp)



- Omar Toure (Thiat) (Y en a marre)



- Pape Diallo (Y en a marre)



- Seyni Diaby (Frapp)



- Moriba Cissokho (Y en a marre)



- Abdourahmane Samaké (One million )



- Babacar Yabaré (Y en a marre)



- Gabriel (Y en a marre)



- Pape Abdoulaye Toure (Snp)