La liste du PSG pour le Ligue des champions sans trois joueurs importants

Le Paris Saint-Germain se passe de Sergio Rico, Juan Bernat et Rafinha pour la première partie de saison sur la scène européenne. Les trois joueurs ne figurent pas sur la liste du club de la capitale pour la phase de groupes de la Ligue des champions 2021-2022. Dévoilé ce vendredi, l'effectif compte bien toutes les recrues du mercato estival. Cette liste pourra être modifiée en février, en cas de qualification pour les huitièmes de finale.



Pour rappel, les clubs ont droit d'inscrire 25 joueurs sur leur liste en respectant deux critères: au moins quatre joueurs formés au club et quatre autres joueurs formés localement. Quand ces critères ne sont pas remplis, le quota de 25 noms est réduit. C'est pour cette raison qu'Alexandre Letellier, qui a fait ses gammes au PSG, a été retenu comme troisième gardien à la place de Sergio Rico.



En défense, le PSG mise sur son nouveau venu Nuno Mendes, mais aussi sur Abdou Diallo et Layvin Kurzawa pour le poste de latéral gauche. Aucun risque n'a été pris avec Juan Bernat, toujours en convalescence pour sa grave blessure au genou gauche qui le tient éloigné des terrains depuis un an. Pour le reste de l'effectif, Rafinha, qui ne fait clairement pas partie des plans de Mauricio Pochettino, a donc été laissé de côté. Eric Junior Dina Ebimbe, issu du centre de formation, en profite.



La liste A du PSG pour la phase de poules:

► Gardiens: Navas, Donnarumma, Letellier.

► Défenseurs: Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Dagba, Kurzawa, Diallo, Kehrer, Nuno Mendes.

► Milieux: Verratti, Paredes, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Gueye, Dina Ebimbe, Draxler, Di Maria.

► Attaquants: Mbappé, Icardi, Neymar, Messi.



Si besoin, le Paris Saint-Germain pourra aussi compter sur ses jeunes. La liste B, modifiable jusqu'à la veille de chaque match, peut inclure les joueurs de moins de 21 ans qui évoluent au club depuis deux ans.



