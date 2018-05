La loi sur le parrainage attaquée devant l'ONU

L'Union sociale libérale (USL), fondée par l’avocat Me Abdoulaye Tine, informe qu’elle va attaquer la loi sur le parrainage devant le Comité de l’ONU sur les droits civils et politiques et la Cour de justice de la CEDEAO.



Dans un communiqué, Me Abdoulaye Tine indique que «la décision d’incompétence du Conseil constitutionnel ouvre désormais la voie à la possibilité de saisir le Comité de l’ONU sur les droits civils et politiques. Et c’est ce que son parti compte faire immédiatement».



Car, précise-t-il, «pour que la requête soit recevable devant cette instance onusienne, il fallait préalablement avoir épuisé les voies de recours internes c’est-à-dire celles prévues au niveau national, ce qui est désormais chose faite. Dans une décision rendue le 9 mai 2018, les juges ont estimé qu'ils n'étaient pas compétents en la matière, ce qui fait dire à Me Abdoulaye Tine que « concernant le Conseil constitutionnel, rien ne surprendra plus les Sénégalais ».