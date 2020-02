La météo annonce un "vent fort et une houle dangereuse" sur les côtes sénégalaises

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce un vent fort et une houle dangereuse sur les côtes sénégalaises entre lundi et mardi, dans un bulletin météorologique spécial.



Elle fait état d’une "houle dangereuse" de secteur Nord pouvant atteindre ou dépasser 2.5 m sur la Grande Côte à partir du lundi à 18 h jusqu’au mardi à 12 h.



Le bulletin signale aussi des vents assez forts de secteur Nord pouvant dépasser 40 km/h sur la Petite Côte, Dakar et la Grande Côte à partir du lundi à 18 heures jusqu’au mardi à 09 heures.