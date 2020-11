La ministre espagnole des Affaires étrangères attendue à Dakar ce samedi

Alors que des jeunes prennent des pirogues pour tenter de rallier l'Espagne et que les morts ne se comptent plus, Arancha Gonzalez Laya est attendue à Dakar. En effet, la ministre espagnole des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération arrivera au Sénégal dans la soirée de ce samedi. Demain dimanche, elle aura un tête-à-tête avec son homologue Aïssata Tall Sall avant la signature d'une "convention sur la sécurité sociale" dont le contenu n'a pas été précisé, selon Libération online.





.