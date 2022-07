La nouvelle mentalité de Dembélé choque le FC Barcelone, Haaland se fait détruire par la presse anglaise

Ousmane Dembélé a changé ses habitudes dans les vestiaire du Barça, le Erling Haaland rate son premier grand test et les clubs de Ligue des Champions battent des records sur le mercato, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Un nouveau Dembélé

Un homme choque tout le monde dans le vestiaire des Blaugranas, c’est Ousmane Dembélé. D’après Sport, il fait même son meilleur début de saison. Un source du média qui travaille dans le staff barcelonais a rapporté qu’actuellement c’est «l'un des meilleurs à l’entraînement». Il a complètement changé de comportement. Le Français communique énormément avec ses coéquipiers pendant l'entraînement, après et dans le vestiaire pendant les matches, contrairement aux saisons précédentes. Il est ouvert et attentif à ce que l'entraîneur lui demande. On à affaire à un «nouveau Dembélé» pour Mundo Deportivo. Il y a seulement deux saisons seulement, il ne parlait qu'avec Griezmann et personne d'autre, au point que ça énervait Messi par moments, maintenant c’est un cadre des Blaugranas.



Núñez bat Haaland

Hier soir en Angleterre tous les journaux du pays avaient les yeux tournés sur le premier gros choc de la saison, le premier duel entre Liverpool et Manchester City. La 100ème finale du Community Shield. Et ce sont les Reds qui se sont imposés 3 buts à 1. Le premier sang de la saison est pour Klopp titre Le Daily Telegraph on Sunday. Pour le tabloïd, City va encore pouvoir se rattraper sur les autres trophées nationaux, car il y a des chances que les deux formations se retrouvent de nouveau en finale. Mais pour l’instant avantage au mercato de Liverpool, pour le Sunday Star, Darwin Núñez a été décisif hier soir avec son but en toute fin de match. L’Uruguayen a carrément «éclipsé Erling Haaland» pour The Sun. Pour beaucoup de quotidiens anglais, le Norvégien a été très décevant pendant toute la rencontre. De quoi déjà inquiéter le Manchester Evening News. Beaucoup de médias lui accordent la pire note du match à égalité avec Joao Cancelo, toujours sous la moyenne. Tous attendent qu’ils fassent taire les critiques à son égard rapidement.



La Champions League pour les riches

Ce dimanche, AS a fait quelques calculs et estime qu’on va avoir le droit à la Ligue des Champions la plus chère de l’histoire cette année. Pour les journalistes espagnols, il y a eu énormément de mouvements dans les effectifs des tops clubs européens. On retrouve les gros coups de l’été sur la première page du quotidien, comme Aurélien Tchouaméni. Robert Lewandowski, Darwin Núñez, Raheem Sterling, Erling Haaland ou encore Sadio Mané. On peut rentrer un peu plus dans les détails dans les pages intérieurs de AS. On a aussi oublié de citer Kalidou Koulibaly, Matthijs de Ligt et Jules Koundé pour le secteur défensif. On parle beaucoup du Barça, qui a énormément dépensé depuis le début de l’été, et ce n’est pas fini. C’est le club qui a le plus déboursé : 153 millions d’euros.