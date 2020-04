La pandémie de Covid-19 n’a pas encore atteint son pic mondial, selon l’OMS

Malgré un léger ralentissement dans les pays européens les plus touchés, la pandémie de Covid-19 n’a pas encore atteint son pic mondial, en raison notamment de la hausse des cas dans d’autres pays, a averti ce mardi , à Genève, l’Organisation mondiale de la santé (Oms). « L’épidémie de Covid-19 en Europe a donné lieu à un tableau contrasté, certains pays comme l’Italie et l’Espagne ralentissant, et d’autres accélérant, comme la Turquie », a déclaré lors d’une conférence virtuelle, Margaret Harris, porte-parole de l’Oms.



Au niveau mondial, 90% des cas proviendraient d’Europe et des États-Unis, et le pic n’aurait pas encore été atteint, d’après elle. Mme Harris a souligné les difficultés liées à la publication des données épidémiologiques, notamment le nombre de cas par pays, la taille de la population et l’intensité des tests. Une situation qui pourrait - dans certains pays - expliquer l’augmentation du nombre de cas.