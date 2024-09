La performance des Bleus rassure la presse, un cador européen prêt à discuter avec Adrien Rabiot

L’équipe de France revient fort, un gros club anglais s’intéresse à Adrien Rabiot, le Real Madrid nommé roi du mercato, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Les Bleus rassurent

Nos Bleus qui nous ont rassuré hier soir face à la Belgique, en s’imposant 2-0. « Un peu d’oxygène », titre L’Equipe ce matin. « La France a retrouvé une équipe », écrit Le Parisien. Après le match délicat, perdu 3-1 contre l’Italie vendredi dernier, la France a montré un bien meilleur visage face aux Belges. Mais tout ça, c’est grâce aux « bienfaits de l’alternance », comme on peut le lire dans les pages intérieures du journal L’Equipe.



Didier Deschamps a revigoré son équipe avec huit changements, avec une équipe « généreuse » et bien « organisée ». L’animation offensive était bien meilleure que contre l’Italie, avec un Randal Kolo Muani buteur et un Ousmane Dembélé enfin décisif, lui qui n’avait plus marqué depuis novembre 2023 contre Gibraltar.



Enfin, le Corriere dello Sport, titre de son côté « La France respire enfin ». Merci aux Italiens d’avoir de la compassion pour nous après nous avoir fait la démonstration !



Le Real Madrid, Roi du mercato

« Le Roi du mercato », titre AS ce matin. En effet, bien que Madrid ne soit que huitième en termes de dépenses, ses investissements de 720 millions d’euros ont presque doublé en valeur, atteignant 1 340 millions d’euros. Les arrivées de joueurs comme Vinicius, Rodrygo et Bellingham illustrent cette stratégie rentable. Kylian Mbappé a été obtenu à coût nul après des négociations patientes, et Endrick représente un pari sur l’avenir. Le club mise également sur la détection précoce des talents, évitant les enchères démesurées comme dans le cas de Leny Yoro, tout en capitalisant sur des opportunités comme Alaba et Rüdiger.



En gros, le club privilégie les jeunes talents prometteurs, tout en évitant les dépenses excessives.