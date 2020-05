La presse italienne fait le point sur le format que l'UEFA veut adopter pour la suite de la Ligue des champions

Ce n’est que le 17 juin prochain que l’on connaîtra officiellement la position de l’UEFA sur le format adopté pour la fin de la campagne 2019-20 de Ligue des champions – si la compétition est bien amenée à reprendre. Le comité exécutif de l’instance européenne a en effet été décalé de trois semaines après avoir été initialement fixé au 27 mai. Mais dans ses colonnes ce mardi, le journal italien La Gazzetta dello Sport indique que c’est bien une formule avec des quarts de finale et demi-finales disputées sur une seule confrontation qui devrait être choisie.



Un Final Four pour les demies et la finale

Le journal italien précise que les demi-finales et la finale se disputeraient dans un Final Four à Istanbul, ce qui permettrait de limiter les déplacements alors que la marge sera très réduite en termes de calendrier. Selon la Gazzetta dello Sport, il est très probable que cette formule proposée par l’UEFA, l’ECA (Association Européenne regroupant tous les clubs influents) et les ligues domestiques soit acceptée. Le journal madrilène AS va dans le même sens que le quotidien italien.