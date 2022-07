La presse italienne se désespère de la blessure de Pogba, Ndombele en route vers une destination inattendue

La blessure de Paul Pogba inquiète fortement



À peine revenu à la Juventus, Paul Pogba s'est déjà blessé alors qu'il était encore en pleine préparation. Et cette blessure n'est pas anodine, puisqu'il a subi une lésion au ménisque. De quoi faire trembler les supporters de la Vieille Dame, et les journaux transalpins. La couverture de La Gazzetta dello Sport titre ce matin : « Pogba stop ». Le joueur va rapidement consulter un spécialiste, mais il devrait quoi qu'il arrive passer par l'opération pour pouvoir revenir. « Pogba s'est cassé », met en avant le Corriere dello Sport. Pour le journal, une absence d'au moins deux mois est à craindre pour le Français. Une terrible nouvelle alors qu'il faisait son grand retour à Turin. Tuttosport aussi évoque le cas de la Pioche et le quotidien est affirmatif, il va subir une opération. Il ne devrait donc pas pouvoir revenir avant, au moins, le mois d'octobre. Pogba louperait donc toute la préparation, et une partie du début de saison de la Juventus. Son retour serait prévu au moins après les deux premières journées de la phase de poules de la Ligue des Champions.





Ndombele intéresse la Turquie



Tanguy Ndombele fait la Une de Foto Maç ce mardi. Si on en croit le quotidien turc, le Français serait pisté du côté de Galatasaray. En effet, le coach du club stambouliote Okan Buruk cherche un joueur au milieu capable de tenir le ballon, c'est pourquoi il a jeté son dévolu sur l'international français. Ce dernier a d'ailleurs été écarté du groupe de Tottenham par Antonio Conte qui ne compte plus du tout sur lui. Et c'est donc Galatasaray qui pourrait donc en profiter. Des négociations seraient en cours avec le club londonien pour faire venir l'ancien lyonnais en prêt pour la saison à venir.



Ronaldo n'en finit plus de faire parler de lui



Le Portugais fait la couverture des pages sports du Sun aujourd'hui. Le tabloïd titre : « laissez-moi partir ». Il doit y avoir prochainement une réunion de la dernière chance entre Manchester United et les représentants du joueur. C'est également ce que rapportent le Daily Mirror ou encore le Daily Mail, qui parlent de « crise Cristiano ». Mais selon The Sun, CR7 dira non aux éventuelles propositions des Red Devils et demandera une fois de plus de partir. Sauf que les dirigeants mancuniens auraient bien un dernier tour dans leur sac. Ils pourraient donc accepter de le laisser filer, mais une seule saison, sous la forme d'un prêt. De cette façon, Ronaldo pourrait ainsi jouer la Champions League, avant de revenir à MU, où il pourra la jouer la saison suivante. Attention toutefois, pour que ce plan fonctionne, il faudrait que Cristiano accepte de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire. Pour rappel, le principal candidat pour signer CR7 reste l'Atlético et une telle solution pourrait permettre au club espagnol de faire baisser le prix de l'opération.