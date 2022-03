La presse madrilène se délecte du cas Kylian Mbappé, Marcus Rashford n'en peut plus de Manchester United

La presse madrilène revigorée après la blessure de Mbappé

J-1 avant le 8ème de finale retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le PSG. Et une information qui a fait le tour du monde hier après-midi : la blessure de Kylian Mbappé à l'entraînement qui le rend incertain pour le choc. Cette nouvelle fait la Une des médias pro-madrilènes en ce mardi matin. «En suspens», titre AS sur sa Une. Le quotidien espagnol met en images le choc avec son coéquipier Idrissa Gueye qui l'a forcé à quitter prématurément l'entraînement, direction l'hôpital américain de Neuilly. Pour Marca, «Mbappé arrivera touché dans l'enfer de Bernabeu». Si le communiqué du PSG indique des «examens rassurants», Le Parisien parle de «frayeur maximale» sur sa Une. La présence du crack français pour le choc est encore incertaine, et même s'il venait à jouer, il ne serait vraisemblablement pas à 100%.



Manchester United tremble pour Rashford

Comme on vous l'a expliqué hier dans le JT, Marcus Rashford est en proie à de sérieux doutes. Pour le Manchester Evening News, cela ressemble même à un «appel de détresse». L'attaquant de 24 ans est préoccupé par son temps de jeu en chute libre et demande des garanties. «Marcus doute», écrit le Daily Express dans son édition du jour. Le Daily Mirror fait dans le jeu de mots : «point d'interrogation», peut-on lire. Marcus Rashford est lié au Red Devils jusqu'en 2023. Pour rappel, le PSG suivrait son cas avec attention. Il figure parmi les remplaçants possibles en cas de départ de Kylian Mbappé.



La Juventus va être fixée pour Dybala

Le dossier Paulo Dybala tient en haleine les supporters de la Juventus depuis bien trop longtemps. En fin de contrat cet été, l'attaquant argentin n'a toujours pas prolongé. Pour Tuttosport, il est l'heure de mettre les choses à plat. «Dybala, fais-nous savoir (ta décision)», interpelle le quotidien turinois. Mais le dénouement est proche. Selon le quotidien transalpin, les différentes parties devraient être fixées très rapidement. En effet, une réunion avec son agent aura lieu ce jeudi afin de clarifier la situation.