La presse sénégalaise crée un Front pour la défense de la liberté d’expression

Face aux récentes arrestations de journalistes et à l’irruption des forces de l’ordre dans les locaux de 7TV et de la RFM, la presse sénégalaise s’organise. Réunies ce mercredi 29 octobre 2025 dans les locaux du Groupe Futurs Médias (GFM), les principales organisations professionnelles du secteur « la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS), le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS), l’Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne (APPEL) et la Coordination des associations de presse (CAP) », ont décidé de la création d’un Front pour la défense de la liberté de la presse (FDLP).



Cette initiative fait suite aux « événements malheureux » survenus dans les rédactions de 7TV et de la RFM, où les forces de l’ordre ont procédé à l’arrestation de la journaliste Maïmouna Ndour Faye, directrice de 7TV, et de Babacar Fall, directeur de la rédaction de la RFM, libéré dans la soirée, ainsi que d’un technicien. Les organisations de presse dénoncent une atteinte grave à la liberté d’informer et appellent à une riposte collective et coordonnée.



Une Assemblée générale constitutive du nouveau Front se tiendra le samedi 1er novembre 2025 à 12h à la Maison de la Presse. D’ici là, un sit-in est prévu ce jeudi 30 octobre à 17h devant les locaux de 7TV, suivi d’un plateau spécial diffusé simultanément sur plusieurs chaînes de télévision.



Les signataires du communiqué appellent « toutes les forces et organisations éprises de justice et sensibles à la défense de la liberté de presse et d’expression » à se joindre à ce mouvement. Ils annoncent également leur intention d’organiser « une marche d’envergure nationale », dont la date sera prochainement fixée.