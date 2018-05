"La répétition des automatismes plus important que le résultat pour les Lions", selon le coach de la Sonacos

Le Sénégal joue ce jeudi un match amical face au Luxembourg à 18h00. Et pour Cheikh Gueye, coach de Sonacos ce devrait permettre à Aliou Cissé de revoir sa tactique de jeu au lieu de privilégier la victoire.

«Certains diront que Luxembourg est une petite équipe et qu'on doit attaquer, gagner pour la confiance. Pour moi, la répétition des automatismes d’un secteur que ce soit défensif ou offensif et leurs corrections sont beaucoup plus important que le résultat », a indiqué le coach des huiliers de Diourbel sur la Rfm concernant le match de cette après-midi face au Luxembourg.



Le technicien sénégalais d'ajouter: «C’est un match où des intentions tactiques doivent et peuvent se dégager : D’abord un système, et l’ossature qui anime ce système, une ligne défensive sénégalaise et la ligne du milieu doivent aujourd’hui être dégagées ».



Selon lui, «Même si l’adversaire n’est ni l’Espagne ni la Colombie, ce match devrait permettre une petite mise en place surtout sur le plan défensif. Car, maitriser les principes défensifs et collectifs est indispensable pour aller dans une telle compétition ».



Toutefois, le technicien de l’équipe classée actuellement deuxième du championnat national estime « qu’avec l'appui des Sénégalais, ils peuvent faire bonne figure pour ce match et pour le Mondial aussi ».