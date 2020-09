La salle pré-réservée par les mourides pour célébrer le Magal à Paris indisponible pour cause de Covid-19

Le budget de 100 000 euros (65 millions Fcfa), qui avait été dégagé l'année dernière, pour la célébration du grand Magal de Touba dans l’une des plus grandes salles de spectacles de Paris, va être mobilisé dans les autres activités de l'événement.



Le contexte actuel marqué par une augmentation des nouveaux cas de Coronavirus en France, a poussé les autorités à interdire les rassemblements le Magal 2020 n’aura pas lieu dans la salle qui avait été pré-réservée à cet effet, informe Emedia.sn.



L’association "Kourel 18 Safar Paris", qui porte la décision à tous les mourides d’Ile-de-France, prévoit diverses activités dont une distribution de repas aux personnes nécessiteuses de Paris, l’organisation de conférences et animations cultuelles en ligne (Zoom, Facebook, YouTube...), une manifestation par groupes restreints dans certains Dahiras de Paris, etc.



Il est également prévu, comme de coutume, d'envoyer un ’’Adiya’’ au Khalige général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, ajoutent nos confrères.