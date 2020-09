La situation au Mali au cœur du 57e sommet de la Cédéao à Niamey

Les chefs d‘État de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest se réunissent ce lundi 7 septembre à Niamey. La rencontre sera consacrée à la situation politique et sécuritaire de la région. Et parmi les dossiers, le Mali. La Cédéao a suspendu le Mali de toutes les instances de l’organisation sous-régionale depuis le coup d’état du 18 août. Le pays est en partie sous embargo. Quel est l’état d’esprit de la Cédéao sur le dossier malien avant ce sommet ?



« Nous voulons aider le peuple frère du Mali, et non l’asphyxier », explique un responsable de l’instance dirigeante de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest. A Niamey à partir de ce lundi les chefs d’Etat des pays membres de la Cédeao vont prendre acte et se féliciter du départ de l’ancien président IBK pour des soins aux Emirats arabes Unies. Un point en faveur de la junte.



La tenue des concertations nationales dont le premier round vient de se terminer sur le territoire malien, est également considéré comme un geste de bonne volonté de la junte. Le président ivoirien Allassane Ouattara a eu ce week-end un entretien téléphonique avec le chef de la junte le colonel Assimi Goïta. La transition a été notamment évoquée par les deux hommes. L’entretien se serait bien passé.