La situation empire au Barça pour Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo a trouvé son nouveau Karim Benzema

La situation empire pour Griezmann au Barça La situation devient critique pour Antoine Griezmann au FC Barcelone. Alors que l'on pensait que son premier but de la saison le week-end dernier à Alavés avait lancé son exercice 2020-21, le Français est retombé dans ses travers cette semaine en Ligue des Champions. Contre le Dynamo Kiev, il n'a par exemple échangé que 12 passes avec ses partenaires en une heure de jeu. Une statistique rapportée par As ce matin qui indique que le Français n'aurait désormais plus de crédit auprès de Ronald Koeman. Le technicien néerlandais aurait perdu sa confiance en lui. Ce qui n'est absolument pas rassurant pour le champion du monde français qui pourrait de nouveau faire un tour sur le banc ce week-end. Et selon Mundo Deportivo, le Barça continue de vouloir faire venir Memphis Depay en janvier. La situation est inquiétante pour le Français. CR7 a trouvé son nouveau Benzema Le duo Benzema-Cristiano Ronaldo a fait les grandes heures du Real Madrid. La paire Morata-Cristiano Ronaldo entrera-t-elle dans la légende du côté de la Juventus ? En tout cas, ce matin, la presse italienne s'enflamme pour ce nouveau duo enfin constitué à la pointe de l'attaque turinoise par Andrea Pirlo. Pour Tuttosport, ils sont même comme «deux jumeaux», capables de faire gagner la Juve. Morata renaît depuis son arrivée à Turin pour le média et ce dernier le trouve parfaitement complémentaire avec le Portugais sur le front de l'attaque. De quoi faire dire à la Gazzetta dello Sport que «CR7 a trouvé son nouveau Karim Benzema», à la pointe de l'attaque turinoise. Une paire appelée «Moraldo» par le journal au papier rose ce matin. Kane atteint les 200 buts avec Tottenham Tottenham n'a pas tremblé hier en Ligue Europa, s'imposant facilement sur la pelouse du Ludogorets Razgrad (3-1). Un évènement a marqué cette rencontre, c'est le 200e but avec les Spurs de Harry Kane. Le buteur anglais est un peu plus entré dans l'histoire du club londonien en Bulgarie avec une ouverture du score de la tête sur un corner. De quoi faire la une de plusieurs journaux anglais ce matin. Pour le Daily Telegraph, l'international «entre dans le club des 200». «Il a atteint les 200 réalisations», s'exclame le Daily Mail pendant que The Times pense qu'il est désormais «double centenaire». Cap sur les 300 maintenant ?