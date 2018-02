La sœur de Kim Jong-un invite le président sud-coréen

Reçus samedi 10 février à la Maison Bleue, la résidence présidentielle sud-coréenne, les membres de la délégation nord-coréenne aux Jeux olympiques de Pyeongchang – dont Kim Yo-jong, sœur cadette du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un – ont eu un entretien de près de trois heures avec le président Moon Jae-in. « L’envoyée spéciale Kim Yo-jong a remis une lettre personnelle » de son frère faisant part de son « souhait d’améliorer les relations intercoréennes », a déclaré à l’issue de cette rencontre le porte-parole de la présidence sud-coréenne, Kim Eui-kyeom.

Elle portait également un message oral : l’invitation de son frère au président Moon « à visiter le Nord au moment qui lui conviendra le mieux ». M. Kim serait prêt à accueillir M. Moon « aussi tôt que possible », a-t-il ajouté. Un tel sommet serait le troisième du genre, après les rencontres entre le père de M. Kim, Kim Jong-il, et les Sud-Coréens Kim Dae-jung et Roh Moo-Hyun en 2000 et 2007, à chaque fois à Pyongyang.



La proposition confirme le rapprochement spectaculaire entre les deux Corées de ces dernières semaines. Le président sud-coréen milite depuis longtemps pour le dialogue avec le Nord mais n’a pas immédiatement accepté cette proposition. Il se trouve dans une position difficile, ayant soutenu, comme le veut son allié américain, que des progrès sur le dossier de la dénucléarisation doivent être constatés en parallèle aux avancées sur le dialogue intercoréen.