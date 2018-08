La tension monte au Mali : le Gouverneur de Bamako ordonne la fermeture d'une radio privée

Les choses se corsent de plus en plus au Mali, après les premières tendances qui se dégagent du scrutin de dimanche dernier et l'attente insoutenable des résultats officiels.

Le gouverneur de la région de Bamako a ordonné ce jeudi 02 août, la fermeture de la radio privée LE RENOUVEAU, animée par le célèbre activiste RasBath reconnu comme étant un soutien du candidat Soumaila Cissé.