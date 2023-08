La traque des "Pastéfiens" continue: Dr Seydou Diallo et huit (8) membres de Pastef envoyés en prison

Le maire des Parcelles a subi le même sort que sa collègue de la Patte d'Oie. Comme Maimouna Dièye, Djamil Sané a été inculpé et placé sous mandat de dépôt lundi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, participation à mouvement insurrectionnel, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à causer des troubles politiques graves mais aussi provocation directe d'un attroupement armé.



Selon le journal Libération, le coordonnateur de Pastef à Yeumbeul Sud a été visé pour les mêmes incriminations.



Dr Seydou Diallo et huit (8) membres Pastef dans cette localité, ont été envoyés en prison hier mardi par le juge du deuxième cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye.



Dr Seydou Diallo et ses camarades (Mamadou Dièye, vice-président de la Jeunesse patriotique du Sénégal (Ups), en charge de la massification, Lamine Dallo, coordonnateur de la Jps dans la commune; Pape Allioune Ndiaye, président de la commission d'organisation de la Jps dans la commune...) avaient été interpellés par la Brigade de recherches (Br) de Keur Massar.



Ils étaient au nombre 11 mais les deux (2) autres ont été inculpés sous le régime du contrôle judiciaire, rapporte Libération.