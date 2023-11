La trêve à Gaza entre Israël et le Hamas prolongée de deux jours

La trêve dans la bande de Gaza, débutée vendredi 24 novembre à 5h00 TU, 7h00 heure locale, est prolongée de deux jours. La décision a été prise ce lundi 27 novembre. Elle doit désormais durer six jours et donc se poursuivre jusqu'au jeudi 30 novembre à 5h00 TU, 7h00 heure locale.



De nouvelles libérations sont attendues ce lundi, conformément à l'accord entre Israël et le Hamas. Elles devraient intervenir dans la soirée. Des otages du Hamas devraient être relâchés, tout comme des prisonniers palestiniens détenus dans des prisons israéliennes. Selon le journal Le Parisien, trois Français mineurs pourraient être libérés par le mouvement palestinien.



Depuis samedi, de longs convois d'aide internationale continuent à entrer depuis l’Égypte dans la bande de Gaza assiégée et dévastée.





■ Le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza a fait près de 15 000 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre, dont 6 150 enfants et 4 000 femmes, selon le ministère de la Santé du Hamas. Depuis cette date, plus de 1 200 Israéliens ont été tués. Après les 24 libérations de vendredi, les 17 libérations de samedi et les 17 libérations de dimanche, il reste 181 personnes retenues par le Hamas. De son côté, Israël a libéré 117 prisonniers palestiniens depuis le 24 novembre.