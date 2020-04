La vérité sur la "libération" de Hissène Habré (Par Daouda Mine)

L’ancien président Tchadien, Hissène Habré, a quitté la prison du Cap Manuel ce lundi 6 avril 2020, un peu après 19 heures pour être conduit chez lui aux Almadies où il a été placé en résidence surveillée pour 60 jours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. La prison du Cap Manuel étant utilisée depuis quelques jours pour accueillir les détenus nouvellement placés sous mandat de dépôt. Jugé par la chambre criminelle d’assises de Dakar, il avait été condamné à la prison à perpétuité.



Il y a quelques jours, la Direction de l’Administration Pénitentiaire (Dap) avait pris des mesures pour préserver les détenus, face à la multiplication des foyers de contamination du Covid-19.



Elle avait décidé de consigner le personnel pénitentiaire en service dans les établissements pénitentiaires à compter du mercredi 25 mars 2020 pour une durée de 10 jours.



L’entrée des plats extérieurs et des colis dans les lieux de détention a été suspendue. Pour ce qui est de la gestion des mandats de dépôts, des quartiers d’isolement ont été préparés dans tous les établissements pénitentiaires pour recevoir les nouveaux arrivants.



En ce qui concerne la région de Dakar, la Maison d’Arrêt et de Correction du Cap Manuel, complètement libérée de tout détenu pendant le week-end du 21 mars, reçoit en isolement les placés sous mandat de dépôt de sexe masculin.



Aussi, les femmes, nouvellement placées sous mandat de dépôt, seront transférées en isolement à la Maison d’Arrêt et de Correction du Pavillon Spécial dans deux quartiers jusqu’ici non occupés.



Hissène Habré étant dans un compartiment du Cap Manuel, les autorités judiciaires ont pensé le préserver en le transférant en résidence surveillée chez lui, pour une durée de 60 jours.