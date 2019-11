La veuve de Cheikh Bethio, Sokhna Aida Diallo traîne ses taupes devant la justice

Sokhna Aida Diallo, une des épouses du défunt guide des Thiantacounes, Cheikh Bethio Thioune, a déposé une plainte contre X pour démaquer les personnes qui ont fuité ses vidéos et audios postés dans un groupe WhatsApp, rapporte L’Observateur.



Cela fait suite à la rencontre entre la dame et le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Curieusement, cet enregistrement audio dans lequel Sokhna Aida Diallo, dévoile, ses grandes lignes avait fait le tour des réseaux sociaux.



Le khalife général des Mourides, une des plus puissantes confréries religieuses au Sénégal, qui a eu écho de cet enregistrement, a constaté que ces recommandations avaient été dénaturées.



Sokhna Aida Diallo qui avait alors présenté ses excuses au khalife après cette sortie, va tranquillement mener ses activités dans la plus grande discrétion, selon nos confrères. Mais c’est sans compter avec certains de ses talibés tapis dans l’ombre. Ces derniers vont publier sur les réseaux sociaux, des photos de son Gamou à Thiofel.