Lancement « Trophy Tour » : « la Coupe doit être dignement fêtée jusqu'à la prochaine CAN », selon Matar Ba

Trois mois après le titre décroché par les coéquipiers de Sadio Mané, la tournée du trophée de la CAN a été lancée en grande pompe ce lundi 16 mai, au Musée des Civilisations noires. Une cérémonie qui a été marquée par la présence des autorités sportives et étatiques.



Le spectacle était phénoménal lors du lancement de la cérémonie officielle " Trophy Tour", les musiques des troupes Allez Casa et 12ème Gaïndé ont également fait vibrer le hall du Musée des civilisations noires.



Le ministre des Sports, Matar Ba, est venu à la cérémonie de lancement avec la Coupe d’Afrique, l'objet tant convoité a été exposé devant le hall du Musée des civilisations.



« Gagner une Coupe d'Afrique n'est pas une chose facile. Au soir du 6 février 2022, à Yaoundé, notre pays faisait une entrée fulgurante dans le cercle restreint des nations vainqueurs de la Coupe d'Afrique de football. Devenant ainsi la quinzième sélection nationale sur une cinquantaine à réussir cet exercice complexe et difficile », a déclaré Matar Ba à l’occasion du lancement du Trophy tour.





Pour le Sénégal, dit-il, « l'attente fut très longue s'apparentant à bien des égards à un signe indien devant la qualité de nos footballeurs et l'étendue de nos performances que beaucoup de pays nous ont envié. Le rêve s'est enfin réalisé ».



« Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, notre équipe fait partie des meilleurs parmi les meilleurs. Le temps de la figuration et de la participation stérile et béate est révolu, le Sénégal tend désormais pour des résultats même en Coupe du monde. Nous sommes déterminés à la jouer à fond dans quelques mois au Qatar », a indiqué le ministre des Sports.



« Le bonheur est aujourd'hui immense pour le peuple du Sénégal (…), la Coupe est donc là, elle doit être dignement fêtée jusqu'à la prochaine Coupe d'Afrique des nations et l'objectif, c'est de ramener encore le trophée au Sénégal ».



Le trophée sera présentée dans les régions, dans les départements, villes et villages



Pour le ministre des Sports, « notre victoire finale à la CAN 2021 est, celle de tout le peuple sénégalais ».

« Un peuple debout, soudé, tendu et déterminé, sans distinction aucune, sans parti pris, sans couleur sinon celles qui composent le drapeau national. C’est cela, le Sénégal qui gagne. Une immense communion entre les différentes composantes de notre Nation », a-t- souligné.



Selon Matar Ba, la Coupe d'Afrique sera présentée dans les régions, dans les départements, dans les villes et villages les plus reculés du pays.



Il indique que le programme de la tournée du trophée sera présenté ce mardi 17 mai 2022. La Coupe d'Afrique va faire le tour de la Capitale ce mardi, au marché Colobane, Sandaga et dans les communes de Dakar.