Lancement campagne vaccination du Bétail: boycotté par Dembourou Sow, Amadou Ba rate sa première sortie dans le Fouta

De l’avis des observateurs qui ont assisté à l’événement, la foule était plutôt maigre ce qui n’est sans doute pas de bon augure pour un candidat à l’élection présidentielle, souligne Le Témoin. Qui indique que samedi dernier, Amadou Ba s’est rendu à Ranérou en sa triple qualité de Hal Pulaar retrouvant le terroir de ses ancêtres, de Premier ministre et, cumulativement avec ses fonctions, ministre de l'Elevage et, last but not least, de candidat désigné de la majorité présidentielle pour le scrutin du 25 février prochain ! Autant de choses qui auraient dû provoquer une mobilisation de grande envergure pour l’enfant prodigue revenu dans la terre de ses ancêtres. Au lieu de quoi, il y a eu une foule de meeting de quartier pour accueillir et acclamer l’illustre hôte.



Le boycott de Dembourou Sow

Une des raisons qui expliquent cette faible affluence, c’est le boycott de la cérémonie par un poids lourd du département, le député Aliou Dembourou Sow en l’occurrence. Membre fondateur de l’APR et ex-président du conseil départemental de Ranérou, ancien maire de Vélingara Ferlo, également, sans compter qu’il est aussi un des leaders des éleveurs du Sénégal, Aliou Dembourou Sow a brillé par son absence. Il faut dire que l’homme est le bras droit du président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Abdoulaye Daouda Diallo, "ennemi" juré du candidat de l’APR, et fait partie de ceux qui le poussaient à se présenter à l’élection présidentielle au nom des « APR authentiques ». Lesquels considèrent Amadou Ba comme un rallié de la 25ème heure.



Le fait qu’Aliou Dembourou Sow n’ait pas assisté au meeting — et donc pas mobilisé ses militants — a influé négativement sur l’affluence. Le député absent, ses adversaires Amadou Dawa Ba, qui lui a succédé comme président du conseil départemental de Ranérou, et Harouna Ba, maire de la localité et tous deux membres du Parti de la Réforme (PR) d’Abdourahim Agne, une formation qui fait partie de Benno Bokk Yaakar, ont pu s’en donner à cœur joie et lui décocher des flèches allusives. Ils ont répété plusieurs fois au Premier ministre que « tous ceux qui ne sont pas présents ici sont contre le président Macky Sall ».



Très politique, Amadou Ba a senti le piège et a rectifié le tir lors de son allocution : « Je salue Aliou Dembourou Sow qui est un ami et qui soutient le président Macky Sall » a déclaré de manière fort habile le Premier ministre et, par ailleurs, candidat de la majorité présidentielle, rapporte Le Témoin.