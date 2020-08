Lancement des compteurs intelligents de la Senelec: le DG Pape Mademba Biteye content de renouveler sa confiance à l'Île de Gorée

La Senelec a lancé ce jeudi 27 août 2020 la campagne de déploiement de ses compteurs intelligents à Gorée. La cérémonie, a été présidée par le Directeur général pape Mademba Biteye et le maire de l'Île, Me Augustin Senghor. Une tradition renouvelée, selon les deux personnalités, qui ont rappelé dans leur discours devant les médias, que c'est dans cette même île que le lancement des compteurs Woyofal a été effectué. Et puisque cela s'est soldé par une réussite, la Société nationale d'électricité a décidé de faire à nouveau confiance à sa clientèle insulaire. Regardez la vidéo !