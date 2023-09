Lat Diop pressenti au ministère de l'Agriculture

Dans prochaines heures, Lat Diop devrait faire son entrée dans le gouvernement. Le choix du Premier ministre Amadou Ba comme candidat de la majorité présidentielle impose un certain nombre de changements.



L'ancien directeur de la Lonase devrait occuper le poste de ministre de l'Agriculture, en remplacement de Aly Ngouille Ndiaye qui a démissionné, pour montrer son mécontentement après le choix porté sur Amadou Bâ.



Les lignes ont bougé après l’éviction de Mame Boye Diao de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Il a été vite remplacé.



La Lonase est déjà sous les ordres de Doura Baldé. Son soutien constant et assumé à Amadou Ba, bien avant d’ailleurs que le choix ne soit porté sur le Premier ministre, lui vaut aujourd’hui de migrer dans une station bien plus huppée.