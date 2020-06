Lautaro Martinez est prêt à tout pour quitter l'Inter, Dele Alli répond à la polémique

Lautaro va faire le forcing Le journal Sport nous livre une information mercato, dans son édition du jour. Lautaro Martinez mettrait la pression sur l'Inter pour partir cet été. D'après le média catalan, l'attaquant argentin est prêt à intervenir si son club stoppe les négociations. Il demandera clairement son départ de l'Inter, et toujours selon Sport, le Barça espère de son côté qu'un tel coup de pression sur les dirigeants milanais leur permettra de lancer l'assaut final pour le transfert de son futur numéro 9. Dele Alli a été trahi En Angleterre, Dele Alli fait polémique. Ce dernier avait été l'auteur d'une vidéo où il se moquait du coronavirus, et notamment des personnes asiatiques, au début de la pandémie. Hier, nous apprenions que la Fédération anglaise le sanctionnait d'un match de suspension, et d'une amende d'environ 56 000 €. Ce vendredi, le joueur de Tottenham fait la Une, car il s'est expliqué sur ce qu'il s'est passé. Comme le rapporte le Daily Express, Alli a affirmé qu'il s'était fait trahir, par un de ses amis. Après l'avoir postée, l'international anglais avait rapidement supprimé la vidéo, mais un de ses proches l'avait déjà enregistrée et l'a ensuite vendue. Des déclarations qui font les gros titres des tabloïds, comme le Daily Mirror, ou encore le Daily Star. Un duel Juve-AC Milan pour une place en finale Du côté de l'Italie, la presse ne parle que d'une chose forcément, le retour du foot ! « FINALEment », titre La Gazzetta dello Sport. Un come-back après 95 jours d'absence, relève le quotidien. Tous les journaux s'impatientent de voir cette belle affiche ce vendredi. « Le foot c'est maintenant », placarde le Corriere dello Sport, en Une du journal. Pour le Quotidiano Sportivo, c'est « une Coupe d'Italie pleine de rêves » qui s'annonce, et « ce Juve-Milan est déjà un duel de vérité ». Enfin, l’événement fait également les gros titres de Tuttosport ce vendredi. Le journal transalpin, voit cette demi-finale, par le prisme de Cristiano Ronaldo, « C'est moi qui parle maintenant », déclare Tuttosport à la place de CR7. Car le Portugais avait arraché le nul au match aller (1-1) à la 91e minute, et il revient pour un match déjà décisif, ce genre de rencontres où il aime faire la différence...