LdC : Messi absent du groupe du Barça qui affrontera le Dynamo Kiev mardi

Après la longue, trop longue, trêve internationale, les championnats ont repris ce week-end. Mais ce n'est pas tout puisque les amoureux du football européen pourront retrouver aussi la quatrième journée de la Ligue des Champions. Au menu notamment, la rencontre entre le FC Barcelone et le Dynamo Kiev ce mardi soir. Les Catalans, défaits ce week-end en championnat contre l'Atlético, vont devoir réagir.



Mais cela va être plus compliqué que prévu puisque le club blaugrana a annoncé son groupe de joueurs retenus pour la confrontation face à l'écurie ukrainienne et qu'on ne retrouve pas le leader et capitaine de l'équipe, Lionel Messi. Ronald Koeman, présent actuellement en conférence de presse, devrait en dire un peu plus sur l'absence de la Pulga. À noter que Frenkie de Jong est aussi absent.



avec footmercato