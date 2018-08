Le Barça prend les choses en main pour Ousmane Dembélé

Ces derniers jours, tout a été dit sur l’avenir d’Ousmane Dembélé (21 ans). Les médias sportifs espagnols ont expliqué que le champion du Monde 2018 avait peu goûté au recrutement de Malcom (21 ans) en provenance des Girondins de Bordeaux, voyant là un mauvais signe en termes de confiance de la part des Blaugranas. De là à voir fleurir les rumeurs de départs, il n’y a eu qu’un pas, rapidement franchi par les tabloïds anglais, qui l’ont envoyé vers Arsenal notamment.



Silencieux, l’attaquant international tricolore (16 sélections, 2 buts) est revenu aux affaires ce samedi, avec quelques jours d’avance. Un retour apprécié par la direction du club catalan qui souhaite s’entretenir avec l’ancien Rennais. Selon la radio catalane RAC-1, le président en personne Josep Maria Bartomeu, qui manie la langue de Molière, va recevoir le jeune homme dans le prochaines heures.

Bartomeu veut parler à Dembélé



L’objectif de cet entretien est pour le moins clair à en croire le média local : le patron barcelonais entend rassurer le natif de Vernon. Il veut lui expliquer que le club tout entier compte sur lui, et ce, malgré sa saison en demi-teinte (3 buts en 17 apparitions en Liga) marquée par des pépins à répétition. L’homme fort des pensionnaires du Camp Nou a un message clair à lui faire passer : cette saison doit être la saison de Dembélé.



Arrivé à l’été 2017, contre un chèque de 105 M€ plus 42 M€ de bonus en provenance du Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé sait donc à quoi s’en tenir. Le Français, sous contrat jusqu’en juin 2022, va donc désormais devoir relever le défi de s’imposer aux yeux d’Ernesto Valverde face à la concurrence. Pour l’avenir, on verra un peu plus tard...