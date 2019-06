Le Brésil et le Venezuela en quarts de finale

Brésil - Bolivie 3 - 0

Avec besoccer

À Sao Paulo, la Seleçao s'est réconciliée avec ses supporters avec un beau feu d'artifice: Casemiro (12e), Firmino (18e), Everton(32e), Dani Alves (53e) et Willian (90e) ont fait trembler les filets.Le Venezuela a donné un peu de bonheur à un peuple meurtri par la crise économique et politique en remportant sa première victoire du tournoi, après deux matches nuls 0-0 face au Pérou et au Brésil.Au stade Mineirao de Belo Horizonte, Darwin Machisa a inscrit un doublé (2e, 55e), Josef Martinez a marqué le troisième but de la Vinotinto (86) et Leonel Justiniano a sauvé l'honneur des Boliviens, qui repartent du Brésil avec zéro point.Avec cinq points, le Venezuela a coiffé au poteau le Pérou (4), qui a encore une chance de se qualifier parmi les deux meilleurs troisièmes et devra attendre les résultats des deux autres groupes.Résultats et classement final du groupe A:VendrediSamediVenezuela - Pérou 0 - 0