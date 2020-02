Le Bureau exécutif national du Synpics dénonce une "campagne de désinformation" intentée contre Bamba Kassé

Le bureau exécutif national (BEN) du Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS), a condamné avec la dernière énergie la suspension par le directeur général de l’Agence de presse sénégalaise, de son secrétaire général, Mouhamadou Bamba Kassé, par ailleurs, journaliste de l’APS. Il a, en outre dénoncé une campagne de désinformation intentée en son encontre, dans une note.



« Compte tenu de la situation déplorable qui prévaut actuellement à l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), certaines personnes malintentionnées ont tenté de ternir l’image du camarade Secrétaire Général national du Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal (SYNPICS), Ahmadou Bamba Kassé. Sans compter la campagne de désinformation intentée contre Mr Kassé », note le communiqué.



Le BEN qui suit avec un grand intérêt l’évolution des choses à l’Aps et ce depuis le début de la crise en recueillant le témoignage des parties prenantes, estime que tout n’est qu’une « entreprise satanique » orchestrée par le directeur lui-même et son conseil juridique.



Ayant à maintes fois vue le camarade Ahmadou Bamba Kassé à l’œuvre pour défendre les intérêts des travailleurs de l’APS, considérant Bamba Kassé, comme un exemple de courage, d’intégrité et de loyauté à la cause exclusive des journalistes sénégalais, le considérant comme l’une des figures emblématiques du syndicat des professionnels des médias du Sénégal, faisant foi à ses déclarations sur cette affaire de l’APS, le BEN, dans son ensemble, témoigne à M. Kassé son soutien permanent et sans faille.



Dans le communiqué, le BEN réitère son engagement à mener, avec Ahmadou Bamba Kassé, le travail pour lequel il a été élu lors du dernier Congrès du SYNPICS.